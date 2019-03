Zarrentin : Sozialberatung steht an

von svz.de

Wer Hilfe bei sozialen Angelegenheiten benötigt, kann am Dienstag, 12. März, zur kostenlosen Sozialberatung in den kleinen Saal im Kloster Zarrentin kommen. Der Ortsverband Boizenburg/Zarrentin des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern bietet dort die Sprechstunde an. Von 9 bis 11 Uhr bekommen alle Bürger am Kirchplatz 8 Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung oder Hartz IV, Schwerbehinderung, Pflegeversicherung und vielen weiteren Themen.