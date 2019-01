Sozialausschuss tritt zusammen

von Jacqueline Worch

15. Januar 2019, 08:08 Uhr

Die Mitglieder des Sozialausschusses der Gemeinde Gägelow kommen am Donnerstag, dem 24. Januar, um 17 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Veranstaltungsort ist die Regionale Schule mit Grundschule im Gägelower Ortsteil Proseken. Unter anderem soll in der Sitzung der Veranstaltungskalender der Gemeinde präsentiert werden. Außerdem ist es geplant, die Kinder- und Seniorenweihnachtsfeier des letzten Jahres auszuwerten. Des weiteren haben Bürger in der Einwohnerfragestunde die Möglichkeit, sich mit Fragen und Anliegen an die Ausschussmitglieder zu wenden.