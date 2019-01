Sondersitzung der Gemeinde

von Jacqueline Worch

14. Januar 2019, 10:45 Uhr

Zu einer Sondersitzung kommen die Vertreter der Gemeinde Rögnitz am Dienstag, dem 22. Januar, um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde, Hauptstraße 12, zusammen. Dabei sollen unter anderem Absprachen und Festlegungen zur Durchführung des Bauernmarktes getroffen werden. Des Weiteren haben die Bürger die Möglichkeit, sich in der Sitzung mit Fragen, Problemen oder sonstigen Anliegen an die Gemeindevertreter zu wenden.