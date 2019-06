Kneese : Sommerfest

von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Passend zu den sommerlichen Temperaturen findet am Dorfgemeinschaftshaus Kneese das traditionelle Sommerfest des Kultur- und Sportvereins statt. Eine kühle Erfrischung erwartet die Gäste schon beim „Frühschoppen mit Blasmusik für Jung und Alt“ – das übrigens auch das Motto der Veranstaltung ist – dieses Jahr neu, an der Cocktail-Bar. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Wer es lieber würzig mag, den locken Würste vom Holz-Ofengrill. Los geht es am Sonntag, den 30. Juni, um 11 Uhr.