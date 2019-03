von Michael Schmidt

05. März 2019, 19:27 Uhr

Reizen und gewinnen: In Renzow wird es am Sonnabend, 9. März, wieder ein Skatturnier geben. Beginn ist um 18 Uhr in der Gaststätte „Zum Kranich“. Zu gewinnen gibt es Fleischpreise. Eine Anmeldung zu diesem Preisskat sei nicht erforderlich, teilte Michael Kranich mit.