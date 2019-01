von Tore Degenkolbe

15. Januar 2019, 08:06 Uhr

Es darf wieder gestochen und gereizt werden. Leidenschaftliche Skatspieler können sich am Freitag, 18. Januar, um 19.30 Uhr bei der Neuendorfer Feuerwehr herausfordern. Wer dann noch nicht genug hat kann sich am Sonnabend, 19. Januar, ab 15 Uhr in Gottesgabe messen.