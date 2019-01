Gadebusch/Kneese : Skatsaison startet mit Glückssträhne

von kago

07. Januar 2019, 07:41 Uhr

Die erste Runde im neuen Jahr ist beim Skat entscheidend. „Man hat ein Seuchenjahr oder ein Glücksjahr. Das ist wie ein roter Faden“, sagte Skatspieler Mario Schulz. Er war am Freitag beim ersten Skatturnier des Jahres in Kneese dabei und versuchte seine 14 Gegner auszustechen. Doch katapultierte ihn seine letzte Runde auf Rang 7. Eine Glückssträhne hatte hingegen Benno Brachmann. Mit 2038 Punkten machte er den ersten Platz.

Bereits bei den Roggendorfer Skatturnieren wurde Benno Brachmann der Gesamtsieger 2018. „Seine Glücks- und Siegesserie hat er in Kneese fortgeführt“, sagte Mario Schulz. Das sei sogar ungewöhnlich, denn selten kämen zwei so gute Jahre aufeinander. Beim Skat kommt es aber nicht nur aufs Kartenglück an. „Man muss das Spiel auch beherrschen“, so Mario Schulz. Das konnten wohl auch Frank Rys und Rainer Neckel, die den zweiten und dritten Platz belegen.

Auch in Gadebusch wurde die neue Skatsaison eröffnet. Am Sonnabendnachmittag waren 26 passionierte Skatspieler im Plumsdörper Kraug zusammen gekommen. Den ersten Platz brachte Wolfgang Chetschling mit 2173 Punkten nach Hause. Über Silber und Bronze freuten sich Marco Schnor und Lothar Tollkühn.