Wismar : Shantychor singt im Hafen

von kago

16. Dezember 2018, 20:35 Uhr

Heute legt das letzte Kreuzfahrtschiff dieser Saison am Alten Hafen an. Die „MS Albatros“ kommt von Rostock und wird um 12 Uhr am Liegeplatz 17, Stockholmer Straße, festmachen. Das Schiff wird den Hafen gegen 20 Uhr in Richtung Hamburg verlassen. Zum Abschied wird der Shantychor Blänke e.V. um 19.30 Uhr ihr ein Ständchen bringen.