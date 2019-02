Gadebusch : Seniorenwegweiser Online

Gadebuscher Seniorenbeirat verabschiedet Überarbeitung der alten Version

20. Februar 2019, 19:24 Uhr

„Alles was unsere Stadt für Senioren zu bieten hat, findet sich dort“, sagt Elli Brusch, Vorsitzende des Gadebuscher Seniorenbeirates stolz. Was sie meint, ist der Seniorenwegweiser, der jetzt auch Online ist - ein Projekt des Seniorenbeirates. Dieser bietet Informationen zu Wohnen und Leben im Alter in und um Gadebusch.

Mit auf den Weg gebracht hat dieses Projekt Mario Lembrich. Er hat die Seite nach den Wünschen und Vorstellungen des Seniorenbeirates erstellt und wird sie auch in Zukunft pflegen. „Mir war dabei ganz wichtig, auch Lebensfreude zu vermittelt“, sagt er. „ Das Leben ist schön – auch im Alter.“

Der Weg zum Wegweiser führt entweder direkt über www.seniorenbeirat-gadebusch.de oder über die Internetseite der Stadt Gadebusch.

Anfang der Woche trafen sich die Damen und Herren vom Seniorenbeirat auf dem Gelände der Museumsanlage. Die letzten Abstimmungen für die neue Papierversion des Wegweisers standen an. Kritisch wurden die Fotos von Hobbyfotograf Hartwich Meyer beäugt: Burgsee, Schloss und Pfarrkirche. Da er sich schon auf der Internetpräsenz der Stadt Gadebusch mit seinen Fotos hervorgetan hatte, fiel die Wahl auf ihn. Zum Abschluss wurden die beiden ehrenamtlichen Helfer, Mario Lembrich und Hartwich Meyer, für ihre Unterstützung geehrt.

Ein halbes Jahr lang waren die Mitglieder des Seniorenbeirates unterwegs, haben Ideen gesammelt und Informationen zusammengetragen, mit ortsansässigen Firmen gesprochen und Texte verfasst.

Ab Sommer soll der zehn-seitige Seniorenratgeber die alte Print-Version von 2014 ersetzen. Doch bevor er in den Druck geht, muss er dem Bürgermeister vorgelegt werden. „Wir sind ein vom Stadtparlament gewähltes Gremium, also brauchen wir das Einverständnis dessen Oberhauptes“, sagt Elli Brusch. Danach landet das Skript auf dem Tisch des Verlags, welcher sich um Sponsoren kümmert, um den Druck zu finanzieren.