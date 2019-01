Wismar : Selbsthilfe lädt zu Gesprächen

von svz.de

07. Januar 2019, 07:47 Uhr

Viele Selbsthilfegruppen laden zum Jahresbeginn zum Gespräch. So auch die ADHS-Gruppe, die sich am Dienstag, dem 8. Januar, um 18 Uhr in der Wismarer Ergotherapiepraxis Wellnitz trifft. Ebenso am 8. Januar lädt die Selbsthilfegruppe „Angst“ zu 14.30 Uhr in den Seminarraum der Wismarer Sonnenapotheke, Lübsche Straße 146-148, ein. Tags darauf, dem 9. Januar, treffen sich die Gruppe „Verwaiste Eltern“ um 18 Uhr im Seminarraum der Sonnenapotheke sowie die Krebsselbsthilfegruppe um 18 Uhr im Seminarraum des Wismarer Sana-Hanse-Klinikums, Raum „Atlanta“ Wismar. Bei Fragen steht auch die ASB Kontakt- und Informationsstelle unter 03841/ 222 616 oder kiss@asbwismar.de bereit.