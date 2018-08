Großbrand bei Lützow : Schwierige Löscharbeiten

Einsatz bei Großbrand auf dem Recyclinghof Rosenhagen dauert an. Das Feuer entstand durch Funkenflug beim Sperrmüllschreddern,

von Holger Glaner

14. August 2018, 20:45 Uhr

Am Tag danach brennt es immer noch auf dem Recyclinghof der Firma Gollan bei Rosenhagen. Die Flammen flackern wieder auf. Doch offenbar ist die Ursache des Brandes geklärt. Nach Unternehmensangaben entstand das Feuer vermutlich beim Schreddern von Sperrmüll, der sich nach Funkenschlag entzündet hatte. Sehr wahrscheinlich sei dies auf Störstoffe, wie beispielsweise Batterien zurückzuführen. Der Recyclinghof bleibt wegen des Großbrandes vorerst geschlossen. Die Löscharbeiten sollen noch mindestens bis heute Abend andauern.

Volker Bohlmann

„Wir haben das Feuer bereits seit Montagabend unter Kontrolle. Die Löscharbeiten gestalten sich aber als schwierig, weil sich die Brandherde bereits tief in den Müll hereingefressen haben“, beschreibt Einsatzleiter Mario Möller die Situation vor Ort. Nach Aussage des Lützower Amtswehrführers werde der Restmüll mit einem Bagger auseinandergerissen, abgelöscht und beiseite geschoben. Zwar komme durch das Auseinanderreißen Luft und Sauerstoff an den Brandherd, so dass dieser immer wieder aufflammt, aber diese Feuer würden sofort abgelöscht werden. Mario Möller: „Die Löscharbeiten werden definitiv noch bis Mittwochabend andauern, möglicherweise sogar noch länger.“ Auch wenn keine giftigen Stoffe in der Luft gemessen wurden, empfiehlt er, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Recyclinghof: Feuer breitete sich rasend schnell im Restmüll aus

Die trockene Witterung der vergangenen Wochen sowie sich ständig drehender Wind hatten am Montag dazu geführt, dass sich das Feuer rasend schnell ausbreiten und das betriebseigene Löschfahrzeug des Recyclinghofs und die Mitarbeiter vor Ort den Brand schon nach wenigen Minuten nicht mehr bändigen konnten. In der Folge griff der Brand nach Unternehmensangaben auf das Papier- und Kunststoffballenlager über, das vollständig niederbrannte.

Volker Bohlmann

Der finanzielle Schaden für das Familienunternehmen Gollan ist immens, kann aber erst in den nächsten Tagen genau beziffert werden. „Aber wir sind ungeheuer froh, dass sämtliche Mitarbeiter sowie Feuerwehrleute und Helfer unverletzt geblieben sind“, so Unternehmenschef Thilo Gollan erleichtert. In den vergangenen Jahren habe dessen Firma hohe sechsstellige Summen in die Löschtechnik auf dieser Anlage investiert, so unter anderem in eine aufwendige Sprinkleranlage in der Sortiertechnik. Trotz allem sei das leider keine hundertprozentige Gewähr zur Vermeidung von Bränden. Der Betrieb des Recyclinghofs wurde aufgrund des Großbrandes und der andauernden Löscharbeiten vorerst eingestellt. „Wir haben auch alle An- und Abtransporte gestoppt“, sagt der Geschäftsführer der Gollan Recycling GmbH, Axel Guttmann. Wann der Recyclinghof an der B 104 wieder öffnet, war gestern noch unklar.