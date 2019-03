von svz.de

15. März 2019, 06:57 Uhr

Im Alten Schützenhaus in Gadebusch könnte es heute etwas lauter werden. Denn das Erste Deutsche Schrottorchester bietet dort von 17.30 Uhr an ein kostenloses Schnuppertrommeln an. Sollten sich mehrere Trommelfreudige finden, wird eine Übungsgruppe gegründet, um das Handwerk des Trommelns zu erlernen und um später die Reihen des Schrottorchesters aufzustocken.