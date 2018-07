Vorstellung nach Feuer abgebrochen : Schrecksekunde bei den Piraten

Knapp 1000 Zuschauer mussten die Tribünen räumen / Schauspieler stehen heute Abend schon wieder auf der Bühne

von Michael Schmidt

14. Juli 2018, 11:27 Uhr

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr. Sie musste Freitagabend auf der Bühne des Grevesmühlener Piraten-Action-Open-Air-Theaters das Kommando übernehmen und einen Brand löschen. Dort hatte nach einem Spezialeffekt ein Teil des Bühnebildes Feuer gefangen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Vorstellung daraufhin wenige Minuten vor Spielende abgebrochen. Knapp 1000 Zuschauer verließen daraufhin die Tribünen.

Nach Angaben von Intendant Peter Venzmer wurde niemand verletzt. Schon am heutigen Sonnabend werden die Darsteller um Regisseur Benjamin Kernen wieder auf der Bühne stehen und das aktuelle Stück „Spanish-Cuba“ spielen. Vorstellungsbeginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr.

Freitagabend hatte ausgerechnet das Objekt, das in dem Theaterstück vermeintlich brennen soll, tatsächlich Feuer gefangen. „Wie das geschehen konnte, wissen wir noch nicht. Da sind wir noch am Forschen. Wir spielen am heutigen Sonnabend aber weiter. Mit viel Hilfe und dank einer Modulbauweise bekommen wir das hin. Das ganze Ensemble ist vor Ort und hilft“, sagt Intendant Peter Venzmer. Nach seinen Angaben war es das erste Mal in der Geschichte des Open Air Theaters, dass eine Vorstellung wegen eines Feuers abgebrochen werden musste. „Wir sind froh und dankbar, dass uns die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen unterstützt hat. Positiv war auch, dass das Publikum sehr diszipliniert war“, sagt Peter Venzmer.

Den Einsatz der Feuerwehr bei den Piraten hatte Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow geleitet. Als er und 23 weitere Brandschützer vor Ort eintrafen, waren die Zuschauerränge bereits geräumt. „Das hat super funktioniert. Sämtliche Feuerwehrzufahrten waren frei und für uns nutzbar“, so Klemkow.

Noch bis zum 8. September wird in Grevesmühlen „Spanish-Cuba“ zu sehen sein. Mehr als 100 Spezialeffekte werden Abend für Abend eingesetzt. „Verwendet werden außerdem 26 Gewehre, 30 Pistolen und 30 Kanonen“, sagt Peter Venzmer. Bis zum Ende dieser Spielzeit möchte er bis zu 65 000 Besucher in die Stadt Grevesmühlen locken.

In dem aktuellen Stück dreht sich alles um Macht, Gold und Liebe. Als Handlungsort ist die kubanische Stadt Trinidad ausgesucht.