Schon wieder ein Rohrbruch

Johann-Stelling-Straße in Gadebusch nach Wasserschaden heute wieder befahrbar

von Tina Wollenschläger

08. August 2019, 05:00 Uhr

Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Wasserrohrbruch in der Johann-Stelling-Straße. Schon wieder ist es die Trinkwasserleitung. Und schon wieder die gleiche Stelle, wie bei der letzten Havarie vor zwei Monaten. Na ja, fast. Wenige Meter entfernt. Zwar ist es diesmal kein Loch in der Fahrbahn, in dem ganze Hinterreifen von Autos verschwinden (SVZ berichtete), aber die Steine des Gehwegs waren abgesackt, dieser unterspült und in der Straßenrinne stieg stetig der Wasserspiegel.

„Das ist eine schwierige Situation für die Anwohner, aber das wird auch noch ein Weilchen so bleiben“, sagt Bürgermeister Arne Schlien. „Damit müssen wir jetzt wohl leben.“ Was er meint ist, dass die Haupttrinkwasserleitung vom Parkplatz bis zur Stelling-Straße erst im Frühjahr erneuert wird. So lange bleibt die alte Leitung in Betrieb – egal was passiert.

„Wir wollten das Teilstück vom Parkplatz bis zur Jarmstorfer Straße ja schon in diesem Jahr erneuern“, sagt Claudia Westphal. Nach Aussage der Geschäftsführerin des Zwecksverbandes Radegast habe die Stadt Gadebusch aber in den Parkplatz investiert und die Bauabschnitte der Trinkwasserversorgung wurden getauscht. Bei dem Zustand der Leitungen hätte man vielleicht versuchen sollen, die Gelder umzuverteilen, so Westphal. „So kann jetzt wieder nur geflickt werden.“ Und davon ist sie nicht begeistert: „Das letzte mal hat uns das 30 000 Euro gekostet.“ Man könne jetzt nur noch auf keine allzu starke Trockenheit und nicht zu viel Regen hoffen, so die Geschäftsführerin, da würde sich der Boden bewegen und die Leitungen reißen.

Zu einer Stellungnahme zu diesem Sachverhalt war gestern im Bauamt niemand mehr zu erreichen.

Auch eine Vollsperrung der Stelling-Straße sei keine Option. „Bautechnisch geht das gar nicht“, erklärt der technische Leiter Dirk Fröhling. „Wir können ja schließlich nicht die ganze Johann-Stelling-Straße sperren.“

Doch was war gestern eigentlich passiert? Die Verbindungsstelle zwischen zwei Rohren, eine Muffe, war undicht. Ein kleines Leck im Vergleich zu der Havarie im Mai. So gelangte auch weniger Wasser in die Erde und es wurde nicht so viel ausgespült. „Das war Glück im Unglück,“ sagte Eduard Dewenter. Der Tiefbau-Chef mehrerer Baustellen in der Münzstadt war mit seinen Leute gerade am oberen Teil der Johann-Stelling-Straße beschäftigt und konnte schnell zur Hilfe eilen. So konnte die Rohr-Flickerei schnell bewerkstelligt werden. Die Trinkwasserleitung in die anliegenden Haushalte war nur für wenige Stunden unterbrochen.

Noch ist unklar, ob und wann das Stück mit einer Teerdecke oder Pflasterung geschlossen werden soll. Die Johann-Stelling-Straße ist seit 15 Uhr wieder mit Einschränkung befahrbar.