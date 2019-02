Schlagsdorf : Schlagsdorf will eine Pauschale für Infrastruktur

von Onlineredaktion SVZ

19. Februar 2019, 05:00 Uhr

Zahlreiche Einwohner von Schlagsdorf bekommen neue Adressen, denn in Schlagsdorf und Schlagbrügge steht die Umbenennung von Straßen an, auch Hausnummer werden sich ändern. Darüber wird bei der morgigen Sitzung der Gemeindevertretung im Dorfgemeinschaftshaus gesprochen. Los geht die Sitzung um 19 Uhr. Ebenfalls soll besprochen werden, wie die kommunale Selbstverwaltung fortschreitet. Da fordert Schlagsdorf eine „Infrastrukturpauschale“ in Höhe von 166 Euro pro Einwohner. Damit solle die „klaffende Lücke zum Durchschnitt aller Flächenländer“ geschlossen werden.