Wismar : Schiffslaternen und Wasserlabor

01. Januar 2019, 20:53 Uhr

Das neue Jahr hat begonnen, doch die Weihnachtsferien sind noch nicht vorbei. Im Ferienprogramm des Phantechnikums geht es um „Weihnachten auf Hoher See“: Am Donnerstag, dem 3. Januar, und Sonnabend, dem 5. Januar, werden Schiffslaternen von 14 bis 16 Uhr gebaut. Kosten: vier Euro. Am Freitag, dem 4. Januar, gibt es um 13 Uhr ein kostenloses Labor zum Thema Wasser. Gleiches können die Besucher am Sonntag, dem 6. Januar um 14 Uhr erleben. Wie das Phantechnikum mitteilt sind keine Voranmeldungen für die Veranstaltungen notwendig. Die Anzahl der Teilnehmer ist dennoch begrenzt.