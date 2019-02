Rehna : Russische Klänge im Kloster

Jana Kühn und Anton Kryukov gestalten das erste Konzert des Jahres

von svz.de

06. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der Saisonauftakt der Konzerte im und am Kloster Rehna erfolgt wieder im zeitigen Frühjahr: Am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr können sich die Konzertbesucher im Gerichtssaal des Klosters auf zwei junge Künstler freuen: Jana Kühn und Anton Kryukov. Beide arbeiten seit längerem zusammen, haben die Welt bereist und laden nun als Ergebnis ihrer Erfahrungen zu Chansons, Geschichten und Gedichten aus aller Herren Länder ein.

Jana Kühn, Schauspielerin und Chanson-Preisträgerin, weiß mit ihrer ausdrucksvollen Stimme zu beeindrucken. Mit russischer Seele und Charme wird sie von Anton Kryukov begleitet, dem leidenschaftlichen Virtuosen auf dem Bajan, dem russischen Knopfakkordeon. Zusammen sind sie unterwegs auf großen und kleinen Bühnenbrettern, in heiligen Hallen, auf Kiezfesten, einst in Namibia, manchmal in Berliner Straßencafes und nun auch im historischen Klostergebäude von Rehna. „Hand auf Herz“, ein Titel der viel sagt, tief geht und so ehrlich ist, wie die Musik, die sie spielen.

An diesem Abend lassen sie mehrsprachige Chansons von Größen wie Edith Piaf und Bulat Okudschawa auf Solowerke für das Bajan aus Barock und Moderne treffen. Ergänzt wird die Musik durch inspirierende Gedichte der Jüdin Mascha Kaleko und eine arabische Legende: Musik und Dichtkunst im sich gegenseitig bereichernden Zusammenspiel.

Die Karten gibt es bereits im Vorverkauf. Zu finden sind sie in der Kloster- und Stadtinformation Rehna, Telefon 038872/52765 oder Mail info@kloster-rehna.de. Auch in der Buchhandlung Schnürl und Müller in Gadebusch und Grevesmühlen sowie in der Buchhandlung Hempel Schönberg sind sie erhältlich.