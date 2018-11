Nordwestmecklenburg : Rückkehrertag für Fachkräfte

Unternehmen stellen sich und offene Stellen in Nordwestmecklenburg vor.

von Michael Schmidt

16. November 2018, 10:00 Uhr

Gute Nachrichten für Nordwestmecklenburgs Arbeitsmarkt. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass es gerade in den neuen Bundesländern immer mehr weggezogene Fachkräfte zurück in die Heimat zieht. Von diesem Trend möchte auch Nordwestmecklenburg profitieren. Deshalb organisiert das Team des kreiseigenen Welcome Service Centers den ersten Rückkehrertag am 27. Dezember in der Wismarer Markthalle. Vor Ort stellen regionale Unternehmen von 10 bis 14 Uhr im Rahmen einer Jobbörse ihre offenen Stellen vor. Mehr als 20 Unternehmen haben sich bereits angemeldet.

„Rückkehrertage werden in anderen Bundesländern wie Sachsen, Sachen-Anhalt oder Thüringen schon seit Jahren erfolgreich immer am 27. Dezember angeboten“ sagt Birte Rathsmann, Leiterin des Welcome Service Centers. „Dabei wird die Zeit zwischen den Feiertagen genutzt, in der viele Fachkräfte ihre Familien zu Hause besuchen. Untersuchungen zeigen, dass gerade zwischen den Feiertagen viele Fachkräfte die Ruhe und Muße haben, über einen Jobwechsel nachzudenken“, so Rathsmann. Dabei wird der Rückkehrertag für die ganze Familie organisiert. Es wird ein Kinderprogramm geben. Für die Eltern werden eine Lounge und ein Cateringbereich eingerichtet. Des weiteren wird es Gutscheine für die Eisbahn in Wismar geben. „Es soll eben eine Veranstaltung für die ganze Familie sein, in der die Eltern in Ruhe nach offenen Stellen schauen und sich beraten lassen können“, erläutert Anna Brendler, Beraterin des Welcome Service Centers. Die Ausstellerplätze sind begrenzt. Firmen können sich noch bis zum 23. November unter a.brendler@nordwestmecklenburg.de oder 0 38 41/ 30 40 98 43 kostenfrei anmelden.