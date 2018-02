Wismar : Roboter im Hörsaal der Kinder-Uni

Der Wissenschaftler Olaf Simanski geht mit seinen jüngsten Studenten der Frage nach: Was kann ein Roboter, was ich nicht kann?

von Michael Schmidt

19. Februar 2018, 21:00 Uhr

„Was kann ein Roboter, was ich nicht kann?“ Eine Antwort auf diese spannende Frage erhalten Kinder am Freitag dieser Woche in der Wismarer Hochschule. Dann lädt Professor Dr.-Ing. habil. Olaf Simanski zur nächsten KinderUni-Vorlesung ein. Beginn ist um 15 Uhr sowie um 16.30 Uhr im Hörsaal 101.

Professor Simanskis Büro und die Labore, in denen sich Roboter befinden, sind nur wenige Meter von dem Hörsaal entfernt. Gemeinsam mit Dr. Olaf Hagendorf und dem Doktoranden Georg Kunert wird der Dozent die Aufgaben und Einsatzgebiete moderner Roboter erklären und beispielhaft anhand von Experimenten deren Einsatz zeigen.

Olaf Simanski ist seit 2011 Professor für Automatisierungstechnik an der Hochschule Wismar, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Bereich Elektrotechnik und Informatik. Er lehrt neben den Grundlagen der Automatisierungstechnik auch die der Eingebetteten Systeme, die deren Grundlage bildet. In der Forschung widmet er sich der Anwendung der Automatisierungstechnik in der Industrie, dem maritimen Bereich und der Medizintechnik.

Der Vater von zwei schulpflichtigen Kindern versucht die Jugend von der Technik zu begeistern und den Älteren die Angst vor dieser zu nehmen. „Die Digitalisierung unserer Umgebung ist in aller Munde und wird unsere Zukunft bestimmen“, sagt der 47-Jährige und fügt hinzu: „Doch es liegt an uns sie zu gestalten.“

Schon jetzt gibt es Systeme, wie den „Nao“. Diese werden als humanoide Roboter zum Beispiel in der Schule oder in der medizinischen Forschung eingesetzt. Neben diesen, dem Menschen schon recht ähnlichen Systemen, gibt es jedoch eine Vielzahl von Robotern, die einfacher aufgebaut sind. Sie werden beispielsweise zum Heben schwerer Lasten, zum Schweißen von Bodenplatten in der Automobilindustrie oder zum Bestücken von Leiterplatten eingesetzt. Auch bis Hollywood haben es Roboter bereits geschafft. So sind in Star Wars Filmen die sogenannten Droiden R2-D2 und BB-8 zu sehen. Doch diese sind eher der Fantasie der Filmemacher entwachsen.