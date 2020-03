Rehna/Bentin : Rettungskräfte im Einsatz

Angebranntes Essen sowie ein Hilferuf beschäftigten die Feuerwehr und den Notarzt

von Michael Schmidt

01. März 2020, 15:00 Uhr

Ein angebranntes Essen sowie ein Hilferuf haben am Sonntag zu zwei Feuerwehreinsätzen geführt. In Rehna schlug ein Rauchmelder Alarm, so dass Brandschützer anrückten und ein Essen vom Herd holten. In Bentin öffneten Einsatzkräfte die Tür eines Hauses, in dem sich eine hilflose Frau befand. Notarzt und Rettungssanitäter kümmerten sich um die Frau, brachten sie in ein Krankenhaus. Alarmiert worden waren die Feuerwehren Krembz und Gadebusch. In Rehna waren Brandschützer der Klosterstadt und Schönberg vor Ort.