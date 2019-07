Rehna : Rehnaer tagen zu Bauprojekten

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Stadtvertretung von Rehna trifft sich morgen zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschlussvorlagen über den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Rehna, die Sanierung und Erweiterung der vorhandenen Sporthalle zum Hortgebäude in Rehna sowie zum Neubau von Vorflutleitungen zum Hochwasserschutz in Löwitz. Sitzungsbeginn im Versammlungsraum des Langen Hauses ist um 19 Uhr.