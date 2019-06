Schönberg : Rehnaer Band rockt den Marktplatz

von Michael Schmidt

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Fans der Band B 104 dürfen sich freuen. Sie können diese Gruppe morgen beim Schönberger Jubiläums-Stadtfest erleben. Von 20 Uhr an wollen die Musiker dort den Marktplatz rocken und hoffen auf zahlreiche Besucher. „Wenn man bedenkt, dass wir nur einen Tag später bei einem Festival inBremen auftreten werden, ist das Konzert in Schönberg quasi ein Heimspiel“, sagt Bandmitglied Dennis Derda. Nach seinen Angaben wollen die jungen Musiker in Schönberg neben älteren Liedern auch ihren aktuellen Song „Meine Stadt“ spielen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Rehnaer Band den Bergfunk-Songcontest bei Berlin gewonnen.