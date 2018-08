EIL: Großbrand bei Lützow : Recyclinganlage brennt, schwarze Wolken bis Schwerin

von dibu

13. August 2018, 16:23 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehren - dichte, schwarze Rauchwolken ziehen von Nordwesten her an Schwerin vorbei gen Osten. Ein bedrohliches Bild. Im Gollan Recyclingzentrum bei Lützow, direkt an der B104, brennt Müll. Feuerwehren aus der gesamten Region sind alarmiert, Sirenen heulen im Dauertakt. Anwohner werden gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein Reporter ist vor Ort - weitere Informationen folgen in Kürze!