Sommerkonzerte : Ratzeburger Dommusiken erklingen

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Paderborner Organist Sebastian Freitag gastiert am Sonnabend, 20. Juli, um 18 Uhr im Rahmen der Sommerkonzerte der Ratzeburger Dommusiken. Dabei erklingt die große Rieger-Orgel, die über 60 klingende Stimmen – verteilt auf vier Klaviaturen und Pedal – verfügt.

Im Zentrum seines Programms erklingt die Orgelsonate von Hugo Distler, der am Anfang des vorigen Jahrhunderts in Lübecks St. Jakobikirche wirkte. Ebenfalls norddeutsch ist die Choralfantasie „An Wasserflüssen Babylons“ von Johann Adam Reincken, deren Thema in der Barockzeit eine berühmt-berüchtigte Vorgabe bei Bewerbungsvorspielen auf frei werdende Organistenstellen war. Ein Choral liegt auch den Variationen von Karl Höller zugrunde.

Sebastian Freitag eröffnet und beschließt sein Konzert mit Musik Johann Sebastian Bachs. Eingangs erklingen Fantasie und Fuge c-Moll, als Finale ist die berühmte Chaconne aus der Violinpartita d-Moll in einer Orgeladaption von T. Meyer-Fiebig zu hören.

Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.