Rasen trotz Wintereinbruch

von Tore Degenkolbe

21. Januar 2019, 21:33 Uhr

Das Glück herausfordern wollten scheinbar einige Autofahrer auf der A20. Bei insgesamt 230 Fahrern wurden während einer Geschwindigkeitsmessung durch die Autobahn- und Verkehrspolizei Metelsdorf überhöhte Geschwindigkeiten festgestellt – angesichts niedriger Temperaturen und glatter Straßen äußerst gefährlich. Die Messung erfolgte zwischen Grevesmühlen und Schönberg in der Zeit von 8 bis 16 Uhr am Sonntag. Dabei wurden insgesamt 3580 Fahrzeuge gemessen. 184 Fahrer müssen nun mit einem Verwarngeld rechnen, für 46 Personen steht ein Bußgeld im Raum. Vier Fahrzeugführer waren derart hurtig unterwegs, dass ihnen deshalb ein Fahrverbot ins Haus steht. Den traurigen Rekord der Messung in der 130 Kilometer pro Stunde-Zone erreichte ein Fahrer mit der Höchstgeschwindigkeit von 192 km/h.