Gadebusch : Rabe Socke zu Gast in Gadebusch

Der kleine Frechdachs ist am Sonntag, 21. Juli, in einer Vorstellung zu erleben

von Michael Schmidt

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ein Frechdachs ist im Anflug auf Gadebusch. Die Rede ist vom kleinen Raben Socke, den mittlerweile wohl jedes Kind kennt. Seit mehr als 20 Jahren bahnt er sich seinen Weg in die Kinderzimmer. Und das Figurentheater Zauberwald bringt Rabe Socke nun live auf die Puppenbühne in Gadebusch.

Am Sonntag, 21. Juli, ist der Frechdachs im Theaterzelt am Wakenstädter Weg zu erleben. Um 11 Uhr beginnt dort ein rabenstarkes Puppenspiel für die ganze Familie. Darin soll Rabe Socke lernen, wie man eigentlich brav ist. Seine Freunde Eddie, Wolle Löffel, Stulle und ein kleiner Dachs helfen ihm dabei. Darüber hinaus geraten insbesondere die Kinder immer wieder in einen Dialog mit den Figuren und helfen dem kleinen Raben bei der einen oder anderen schwierigen Aufgabe. Tickets für die Vorstellung in Gadebusch gibt es an der Tageskasse, die am Sonntag von 10.30 Uhr an geöffnet sein wird.