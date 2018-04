Grevesmühlen : Provokation mit Schmierereien

Bürgermeister der ehemaligen Kreisstadt vermutet Jugendliche hinter Hakenkreuz-Zeichen

von Michael Schmidt

29. April 2018, 20:45 Uhr

Erst ein Hakenkreuz in der Regionalschule, dann solche Schmierereien auf einem Spielplatz an der Bürgerwiese. Lars Prahler, Bürgermeister in Grevesmühlen, jedenfalls ist sauer. Der Spielplatz war erst im Dezember eingeweiht worden. „Wir haben ihn mit viel Aufwand und Geld errichtet“, sagt er. Es habe schon vorher Bedenken wegen Vandalismus gegeben, sagt er. Dass es nun so schnell geht und auch noch ein Hakenkreuz auftaucht, habe ihn aufgeregt.

In Grevesmühlen steht das Thinghaus, Treffpunkt der rechten Szene. Das berüchtigte Dorf Jamel ist nicht weit. Doch ein Problem mit Rechtsextremismus will er nicht ausmachen. „Das waren wahrscheinlich Jugendliche, die provozieren wollten, und das haben sie auch geschafft“, sagt er. Außerdem würden die Wahlergebnisse für NPD und AfD in Grevesmühlen unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Probleme mit Schmierereien an der Regionalschule habe es schon vorher gegeben. Nur sei jetzt das erste Mal ein Hakenkreuz aufgetaucht. Es wurde in eine Wand in der Schule geritzt. „Wahrscheinlich war es ein Schüler. Das ist bemerkenswert“, sagt der Bürgermeister.

Die Schule hatte kurz nach dem Vorfall angekündigt, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen und kann dabei auf die Unterstützung des Bürgermeisters setzen.

Um zu verhindern, dass es an der Grevesmühlener Bürgerwiese zukünftig zu solchen Vorfällen kommt, plant die Stadt dort eine Videoüberwachung. „Wir werden uns mit dem Datenschutzbeauftragten treffen und besprechen, wie wir das umsetzen können“, sagt Bürgermeister Lars Prahler.