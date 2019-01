Grevesmühlen/Wismar : Primavera-Ensemble spielt Operetten-Revue gleich zweimal

von svz.de

07. Januar 2019, 07:46 Uhr

Das Primavera-Ensemble aus Berlin ist zurück und zeigt seine neue Operetten-Revue: Erst am Sonntag, dem 13. Januar, um 16 Uhr im Grevesmühlener Rathaussaal und anschließend am Sonnabend, dem 9. Februar, um 17 Uhr im Bürgerschaftssaal im Wismarer Rathaus Wismar. Seit vielen Jahren begeistern die Berliner Künstler auf ihren Gastspielen zahlreiche Zuschauer und erobern mit Melodien von Strauss, Millöcker, Zeller und anderen Operettenkomponisten die Herzen der Musikliebhaber. Zu erleben ist ein prickelnder Operettencocktail mit Wiener Charme, ungarischem Temperament und Walzermelodien, gewürzt mit feurigen Csárdásklängen und Berliner Witz & Humor. Die Karten sind für Grevesmühlen in der Stadtinformation Grevesmühlen, 03881/ 723222 und für Wismar in der Wismarer Tourist-Information unter 03841/ 19433 erhältlich.