24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Kulturverein „Neues Leben“ lädt am Sonnabend, dem 27. Juli, um 19 Uhr zum ersten Scheunenfest in der Scheune des Kulturhauses in Bentin ein. Mal wieder das Tanzparkett betreten, alte und neue Bekannte treffen und klönen bei Musik nach jedermanns Geschmack ist das Motto in der nett hergerichteten Scheune. Der Eintritt zu dem Fest ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.