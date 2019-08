von svz.de

21. August 2019, 09:50 Uhr

Skatfreunde können an diesem Sonnabend, dem 24. August, um 18 Uhr in Renzow wieder ihr Können unter Beweis stellen. In der Gaststätte „Zum Kranich“ wird zum Preisskat eingeladen. Die Teilnahmegebühr zum Preisskat beträgt 10 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Zu gewinnen gibt es Fleischpreise.