Gadebusch : Polizeichef steht auf Olsenbande

Karsten Blockus leitet das Polizeirevier Gadebusch und beantwortet heute die zehn Fragen der SVZ

von Holger Glaner

22. März 2018, 05:00 Uhr

Der Mann hat ein interessantes Lebensmotto: „Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden…“ Ein Motto, das wie gemacht scheint für einen Polizeibeamten. Karsten Blockus ist Leiter des Polizeireviers Gadebusch. Heute beantwortet er Redakteur Holger Glaner die zehn Fragen der SVZ.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient und wofür haben Sie es ausgegeben?

Als Jugendlicher habe ich an mehreren Wochenenden als Handlanger beim Bau eines Feuerwehrhauses im Nachbarort meines Heimatdorfes mitgeholfen. Das Geld wurde dann als Benzingeld für mein Moped umgesetzt.

Was war der größte Unfug, den Sie je angestellt haben und mit welchen Folgen?

Eine etwas aus den „Fugen“ geratene Party als Jugendlicher, bei der u.a. der Auto-Anhänger meiner Eltern in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im Ergebnis dessen habe ich am Folgetag mehrere Stunden lang mit einem Gummihammer und anderen Hilfsmitteln die Seitenwände des Anhängers gerichtet.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Kein bestimmter Held oder Heldin – alle Menschen die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit engagieren, ob als Trainer beim Sportverein, als Mitglied einer Feuerwehr oder in Beratungsstellen für Hilfe suchende Mitmenschen.

Welches ist Ihr Lieblingsort in Nordwestmecklenburg?

Ostseeküste – die Verbindung von Meerwasser, frischer Luft und atemberaubenden Sonnenuntergängen ist Erholung pur.

Wie oft wurden Sie schon geblitzt?

In den zurückliegenden Jahren kam es schon mal vor – habe aber noch nie einen Punkt bekommen.

Welchen Polizisten-Witz können Sie nicht mehr hören?

Wenn ein Polizisten-Witz gut rüber gebracht wird und die Situation passt, wird jederzeit gerne darüber gelacht!

Wie halten Sie sich als Polizist fit?

Fitnesstraining in Verbindung mit Joggen und Schwimmen.

Was war Ihr kuriosester Einsatz, über den Sie heute noch schmunzeln können?

Kuriose Einsätze gab es in den zurückliegenden Jahren mehrere. Sie sind allerdings unter Berücksichtigung der Interessen handelnder Personen nicht unbedingt für eine Veröffentlichung in der Zeitung geeignet.

„Police Academy“ oder „Die Olsenbande“ – über welche Filme können Sie mehr lachen und warum?

Auf jeden Fall „Die Olsenbande“! Ich bin mit diesen Filmen aufgewachsen.

Washington, Moskau oder Ostfriesland – wo würden Sie lieber einen 24-Stunden-Dienst absolvieren und warum?

Washington – die Möglichkeit, mit Kollegen eines Landes mit ähnlichen Grundwerten gemeinsam Dienst zu verrichten und gleichzeitig in einen Erfahrungsaustausch gehen zu können.