Bülow : Plattdütscher Verein vor der Kamera

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Plattdütsche Verein to Rehna kommt nun auch ins Fernsehen. Für die TV-Reihe „Heimatküche“ studierte die Tanzgruppe gestern auf dem Kastanienhof Bülow mit sechs norddeutschen Hobbyköchen – darunter Gastgeber Hajo Kahl sowie Ve-Annissa Spindler (2.v.r.) vom Siebengiebelhof Suckow in der Nähe von Parchim – mit dem Rehnaer Kegel einen traditionellen Tanz aus der Region ein. In der Fernsehreihe treten sechs norddeutsche Köche aus sechs unterschiedlichen Regionen in einem Kochwettbewerb gegeneinander an und bewerten sich gegenseitig. Die Folge aus Bülow wird am 28. August um 21 Uhr im NDR ausgestrahlt.