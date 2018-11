Gadebusch : Plattdeutsch mit Benjamin Nolze lernen

von svz.de

13. November 2018, 10:11 Uhr

Die Kreisvolkshochschule in Gadebusch bietet am Mittwoch, 21. November, von 17 bis 18.30 Uhr eine Auftaktveranstaltung zum Erlernen der plattdeutschen Sprache an. Hierfür stehen noch acht freie Plätze zur Verfügung. Die Veranstaltung findet in der Museumsanlage statt. Der Kurs wird von Benjamin Nolze, der als niederdeutscher Schauspieler am Ohnsorg-Theater in Hamburg sowie an der Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin langjährig tätig war, geleitet. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 03886/70240. Anmeldeschluss ist der 19. November, teilte die Kreisvolkshochschule mit.