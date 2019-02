Gadebusch : Pittiplatsch kommt nach Gadebusch

von Onlineredaktion SVZ

22. Februar 2019, 05:00 Uhr

Ein Wiedersehen mit den Original-Fernsehfiguren aus dem Märchenwald wird es am Sonntag, 24. Februar, in Gadebusch geben. Dann werden Pittiplatsch und seine Freunde von 10 Uhr an im Gymnasium zu Gast sein und für Klamauk sorgen.

Für jene, die Pittiplatsch noch nicht kennen: Der Kobold erblickte 1962 in der Schneiderstube des Meister Nadelöhr das Licht der Welt. Da er aber vorlaut war und Pädagogen um eine Ansteckungsgefahr für ihre Kinder fürchteten, kam es nach der zweiten Sendung zu einem zwischenzeitlichen Fernsehverbot.