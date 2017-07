Rehna : Piratentanz zum Geburtstag

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Die Party geht weiter: Die Geburtstagsfeier der Wohnungsgesellschaft Radegasttal erreichte jetzt die Stadt Rehna. Zahlreiche Mieter feierten dort mit Musik, Showprogramm und reichlich kulinarischen Genüssen das 25-jährige Bestehen der WGR.

Auf dem Festplatz zwischen Schweriner Straße und Ernst-Thälmann-Straße sorgten Peggy und Ralf von der „Pegasus Hausband“ aus Rostock für Schlager und Unterhaltung zum Mitsingen. Musik zum Spaßhaben, wie mit Songs „Die Hölle morgen früh ist mir egal“.

Das Miteinander in den Wohngemeinschaften funktioniert. „Ich wohne hier schon seit 50 Jahren. Am 4. Juni 1967 bin ich mit meinen zwei Kindern eingezogen“, erzählt Renate Weber. Das sei zur damaligen Zeit etwas ganz Besonderes gewesen. „Mit einem Kind bekam man damals nur eine Zwei-Zimmerwohnung, mit zwei Kindern die Zweieinhalb-Zimmerwohnung.“ So war das zu DDR-Zeiten. Nach der Wende folgte die Renovierung und heute fühle sie sich immer noch sehr wohl in ihren vier Wänden bei der WGR, erzählt die Rehnaerin.

Eine jahrelange Treue, auf die angestoßen werden darf. WGR-Geschäftsführerin Heike Post und Mitarbeiterin Kirsten Junginger hatten mit einer Flasche Sekt das passende Präsent parat.

Da blieb der Applaus nicht aus. Ebenso nicht für den Auftritt des Männerballetts vom Mühlen Eichsener Carneval Club, die sich als Kinder Sonne präsentierten. Mit „Volle Fahrt Santiago“ eroberte die Funkengarde des ECC anschließend den Feierplatz. Da hielt es die wenigstens auf den Plätzen. Rhythmisches Klatschen und beste Feierlaune waren somit Teil des gemeinsamen Programms.





von Volker Bohlmann

erstellt am 17.Jul.2017 | 21:00 Uhr