Grevesmühlen : Piraten feiern mit ihren Fans

von svz.de

22. August 2019, 09:23 Uhr

Freibeuter aus nächster Nähe, spannende Fechtkämpfe und Piraten-Einmaleins zum Mitmachen – das präsentieren die Grevesmühlener Piraten beim Fan-Tag am 29. August ab 16 Uhr auf dem karibischen Marktplatz des Open-Air-Theaters. Und auch, wenn wild gekämpft und böse geguckt wird, die Mitglieder des Piratenensembles sind eigentlich ganz umgänglich und freuen sich auf Fotos und Gespräche mit ihren kleinen und großen Fans. Wer noch tiefer in das Piratenleben eintauchen möchte, der kann sich an diversen Seemannsknoten versuchen oder Waffenmeister Mario Eichendorf beim Pistolenreinigen über die Schulter schauen. Zusätzlich holen die Crewmitglieder den einen oder anderen Schatz aus der Kiste.