Rolofshagen : Pinke Blitzer im Nordwesten

Unbekannte färbten stationäre Blitzeranlagen im Nordwesten des Landes.

von Michael Schmidt

20. August 2018, 20:45 Uhr

Unübersehbar sind derzeit stationäre Blitzeranlagen in Nordwestmecklenburg. So wurden in Rolofshagen (Foto) und in Mallentin zwei Blitzersäulen mit pinker Farbe von unbekannten Tätern übertüncht. Mehr über die Farbanschläge und deren Folgen lesen Sie in Ausgabe vom 22. August sowie online.