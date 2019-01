Gadebusch : Physiotherapie lädt ein

von svz.de

02. Januar 2019, 21:55 Uhr

Zu einem Neujahrsempfang lädt die Physiotherapie Krüske-Timm in der Agnes-Karll-Straße, all ihre Mitglieder, Patienten und Interessierte ein. Um 16 Uhr stellt Kerstin Krüske-Timm bei Glühwein, Sekt und Berlinern das neue Programm für 2019 vor. Im neuen Jahr bieten sie etwa den Präventionskurs Jonglage und Gehirntraining neu an, bei der die Konzentrationsfähigkeit gefördert wird. Um 18 Uhr lockt dann noch eine Überraschung. „Aber die ist geheim, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr“, so Kerstin Krüske-Timm.