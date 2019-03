von Michael Schmidt

24. März 2019, 05:00 Uhr

Diesen Termin sollten sich Traktor- und Oldtimerfans schon jetzt vormerken: Am Sonntag, 14. April, startet zwischen Naschendorf und Meierstorf die siebente Auflage des Oldtimerpflügens in der Gemeinde Plüschow. Beginn ist um 10 Uhr. Das Spektakel lockt jedes Jahr aufs neue hunderte Zuschauer an.