Roggendorf : Pfeile fliegen fürs Dorfjubiläum

Das erste Teamdartturnier der SG Roggendorf 96 war ein voller Erfolg.

von svz.de

06. Juni 2019, 05:00 Uhr

Sieger wurden Manuel Horstmann und Chris Paulsen, die sich im Finale mit 3:1 gegen Danielo und Fabian Rembitzki durchsetzten. Knapp verpassten Nico und Mike Schiffner das Endspiel. Sie unterlagen im Halbfinale dem Team Rembitzki mit 2:3 und belegten am Ende den dritten Platz. Den vierten Platz halten Thore Schultz und Mario Schulz, die in ihrer Halbfinalbegegnung die späteren Turniersieger zwar ins Straucheln brachten, aber mit einer 1:3-Niederlage doch das Nachsehen hatten. 27 Mannschaften nahmen an dem Dartturnier teil. Die Einnahmen unterstützen das Roggendorfer Jubiläumsfestwochenende. Für die Tombola gibt es drei Preise. „Nur soweit: Es soll hoch hinausgehen“, berichtet Mario Schulz, der gleichzeitig ein Dankeschön an alle Helfer und Teilnehmer ausspricht.