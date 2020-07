Palingen: Lagerfeuer und Schießübungen in der Heide

von svz.de

22. Juli 2020, 17:15 Uhr

Dienstagmittag wurde die Polizei in Grevesmühlen über mehrere Glutnester in der Palinger Heide informiert. Als Streifenbeamte vor Ort eintrafen, waren die Freiwilligen Feuerwehren Palingen und Herrnburg bereits mit den Löscharbeiten vor Ort beschäftigt. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte dort in einem Waldstück offenbar mehrere Lagerfeuer gemacht und sich entfernt. Während eines der Feuer bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits gänzlich erloschen war, war bei dem anderen noch Glut vorhanden. Unweit der Feuerstellen fanden die Polizisten mehrere Zielscheiben, auf die unbekannte Täter offenbar mit einem Luftgewehr geschossen hatten.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführens einer Brandgefahr und Verstoßes gegen das Waffengesetzt ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Grevesmühlen (03881/720 0) zu wenden.