Paetrow : Paetrower feiern seit 25 Jahren

Erntefestjubiläum mit Männerballett, „De Plattfööt“, der Kindertanzgruppe Paetrow und viel Spaß

von Maik Freitag

10. September 2018, 12:00 Uhr

Mit einem schwarzen Zylinder auf dem Kopf, in einen schwarzen Frack gehüllt und mit rhythmischen Schritten nach Hape Kerkelings „Das ganze Leben ist ein Quiz“ tanzend, amüsierten die Mitglieder des Paetrower Männerballetts die Besucher des 25. Paetrower Erntefestes. Gleichzeitig feierten auch die Männer ihr 20-jähriges Bestehen und nahmen sich dabei auf die Schippe.

„Mit diesem Quiz wollen wir ganz geheime Details bekannt geben und vielleicht auch den einen oder anderen unserer Mitglieder zum nachdenken anregen“, erklärte Wolfgang Woitag, Sprecher und „Dirigent“ der Männer. So mussten die Männer erraten, dass die Männer seit ihrem Bestehen stolze 172 Mal geprobt haben, und das drei Mitglieder bereits mehr als 60 Mal bei den Proben fehlten. Doch auch nach Stürzen, den Jahren besonderer Auftritte oder vielen anderen Details wurde gefragt. Mit Willi Zintel wusste schließlich das jüngste Mitglied des Männerballetts am besten Bescheid und heimste dafür einen Preis ein, der allerdings einer Teilnehmerin aus dem Publikum gewidmet wurde.

„Ich hoffe, wir konnten in den vergangenen Jahren immer überzeugen“, sagte Woitag, der die Männerriege zuvor noch in alten Kostümen antreten, später aber in schwarzem Anzug zur Musik tanzen ließ. Bereits im Vorfeld hatte sich das Festkomitee um Kerstin Wilms eine Menge Gedanken über das 25. Paetrower Erntefest gemacht. Immerhin g stand im Vorhinein fest, dass es zum zweiten Mal keinen Umzug geben würde. Die Resonanz war in den vergangenen Jahren zu gering geworden. Dafür stockten die Festausschussmitglieder in diesem Jahr das Programm auf. Während „Anne“ vom Gesangsduo „Anne und Hannes“ die Moderation übernahm, sorgten zunächst die Mädchen und Jungen der Kindertanzgruppe Paetrow für viel Applause, nachdem sie ihre Tänze gezeigt hatten. Plattdeutsch ging es wenig später mit Klaus Lass zu. Der Rostocker ist der verbliebene Teil der bekannten niederdeutsch singenden Folkgruppe „De Plattfööt“ und sorgte auch als Alleinunterhalter für Stimmung im Festzelt. „Mein Partner hat sich auf´s Altenteil begeben, ich habe aber noch keine Lust aufzuhören und mache nun alleine weiter“, sagte Klaus Lass. Das Publikum honorierte das mit jeder Menge Applause. Doch viel zeit für Zugaben blieb nicht, denn das Festkomitee hatte das Programm eng gestrickt und so gab es nach Klaus Lass Grund für viel Spaß, denn das Männerballett trat zum zweiten Mal auf und wiederholte ihr Programm auch am Abend noch einmal, ehe es zum abendlichen Tanz in das Festzelt ging.

Mit Musik aus der Konserve, vielen verschiedenen Getränken und jeder Menge Erzählungen rund um das seit 25 Jahren ausgetragene Erntefest in Paetrow ging der Tag zu Ende. Wie und ob dieses Erntefest im kommenden Jahr stattfinden wird, lassen die Veranstalter offen.

Gerne hätten sie in den vergangenen Jahren junge Einwohner in das Festkomitee aufgenommen und Aufgaben verteilt, doch noch ist die Suche vergeblich gewesen. Wer also Lust hat, sich an der Organisation zu beteiligen, ist gerne gesehen.