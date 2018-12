Dechow : Oskar und die Dame in Rosa

Die letzte Veranstaltung der Kulturtage Dechow naht.

von Michael Schmidt

03. Dezember 2018, 10:01 Uhr

Und so wird dort am Freitag, 7. Dezember , die Schauspielerin Friederike Brüheim das Theaterstück „Oskar und die Dame in Rosa“ von Eric-Emmanuel Schmitt präsentieren.

In dem Stück geht es um den zehnjährigen Oscar, der Krebs hat und im Krankenhaus liegt. Er ist sehr einsam, denn seine Eltern haben Angst vor seiner Krankheit, ziehen sich zurück und besuchen ihn nur sonntags. Aber zum Glück gibt es Oma Rosa, eine der Damen im Krankenhaus, die die Kinder besuchen. Sie erzählt ihm unglaublich fantastische Geschichten aus ihrem früheren Leben als Catcherin – bringt ihn zum Lachen und Träumen und macht ihm Mut. Mit ihr kann Oskar über alles, was ihn bewegt, reden – über das Leben auf der Kinderstation mit den Kumpeln Popcorn, Bacon, Einstein und Peggy Blue, über den Kummer mit seinen Eltern und wie es um ihn steht. Oma Rosa gibt ihm einen ungewöhnlichen Rat: „Du solltest an den lieben Gott schreiben ... mein kleiner Oskar“.

Ein berührender Abend – komisch, traurig und tröstlich zugleich. Karten gibt es bei der Buchhandlung Schnürl & Müller in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/ 40 266.