Gadebusch : Oldtimer-Treffen am Museum

von Michael Schmidt

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

In der Stadt Gadebusch wird es auch 2019 das traditionelle Oldtimertreffen an der Museumsanlage geben. Es findet dort am Sonntag, 14. Juli, von 10 bis 14 Uhr statt. Anmeldungen sind ab sofort bei Kornelia Neuhaus-Kühne vom Museumsteam unter der Telefonnummer 03886/211160 möglich. An dem Treffen wird auch Oldtimerfan Sven Jäger teilnehmen. Er ist im Besitz eines Moskwitsch‘, der 1977 in der damaligen UdSSR hergestellt wurde. Der Kombi habe sich damals durch seine hohe Alltagstauglichkeit aus, sagt Jäger.