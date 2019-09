Gadebusch : Nur noch heute zum Tanztee anmelden

von Onlineredaktion pett

09. September 2019, 05:00 Uhr

Ein Tanztee mit DJ Rudi findet am Donnerstag, den 12. September, von 14 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Rudolf-Breitscheid-Straße 16 - 18 in Gadebusch statt. Wer teilnehmen möchte meldet sich bitte bis heute in der Geschäftsstelle Rudolf-Breitscheid-Straße 17 persönlich oder vormittags unter der Telefonnummer 03886/ 72443 an. Der Eintritt kostet zehn Euro.