Großbaustelle Wismar : Nun ist auch die Mecklenburger Straße dicht

Bis zum Jahresende ist der Bereich voll gesperrt

von Holger Glaner

29. August 2018, 16:03 Uhr

In und um Wismar kommt es für Verkehrsteilnehmer derzeit richtig dicke. Nach Bauarbeiten auf der Autobahn A 20, der Westtangente sowie in der Poeler Straße ist nun auch die Mecklenburger Straße komplett gesperrt. Seit Montag werden dort Tiefbauarbeiten in Richtung Marktplatz fortgesetzt. Die Bauarbeiten werden bis zum Jahresende unter einer Vollsperrung des Baubereiches für den Fahrzeugverkehr ausgeführt. Rund um die Mecklenburger Straße kommt es darüber hinaus zu verschiedenen Änderungen der Verkehrsführung.

Die Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar bittet diejenigen Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Marktplatz und Großschmiedestraße fahren wollen, über die Dankwartstraße auszuweichen und sich auf die neue Verkehrsführung einzustellen.