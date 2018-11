Rehna : Neues Lied: 2000 Klicks in 24 Stunden

Nach der Veröffentlichung eines Interviews mit der Rehnaer Band B104 zum Start ihrer neuen Single „Meine Stadt“ ist ihr Video knapp 2000-mal innerhalb von 24 Stunden angeklickt worden.

von Michael Schmidt

16. November 2018, 10:07 Uhr

Mit ihrem Song wollen die Musiker vor allem junge Leute zum Nachdenken anregen. Denn viel zu oft bekämen sie zu hören: „Ihr müsst in die Großstädte, dort ist die Zukunft!“ Stattdessen meint Bandsänger Daniel Derda: „Viele vergessen, wie schön es auch in kleinen Städten sein kann, in denen man aufgewachsen ist.“

