Lützow : Neues beim Körner-Fest

Ab Freitag wird in Lützow wieder drei Tage lang gefeiert

von Holger Glaner

31. Juli 2019, 05:00 Uhr

Bald ist es wieder soweit: das Theodor-Körner-Sportfest in Lützow. Einmal mehr hat sich der veranstaltende Verein VEB Theodor Körner für den 2. bis 4. August ein buntes Programm für diesen Höhepunkt im Gemeindeleben einfallen lassen. Das Tolle an dem Fest: freier Eintritt und kostenlose Nutzung aller Höhepunkte.

„In diesem Jahr sind wir ganz besonders stolz, am Sonnabend bei Kaffee und Kuchen keine geringeren als die Lübecker Freibeuter präsentieren zu dürfen. In Lübeck bekannt als der ,Punk in der Musikkapellenszene’ treten sie in Freibeuterkostümen auf“, sagt Candy Müller vom Organisations-Team. Eine neue Tradition soll das Dörferziehen werden, bei der die Gemeinden gegeneinander antreten und um den Sieg kämpfen.