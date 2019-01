Gadebusch : Neuer stellvertretender Wehrführer gewählt

von Jacqueline Worch

30. Januar 2019, 05:00 Uhr

Große Freude bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch: Die Kameraden haben einen neuen stellvertretenden Wehrführer gewählt.

Nachdem Wehrführer Sebastian Otto die 179 Einsätze der Gadebuscher Kameraden in Wort und Bild hatte Revue passieren lassen, ging es in die provisorischen Wahlkabinen. Von den anwesenden Kameraden und Gästen, die der Jahreshauptversammlung beiwohnten, waren 44 Mitglieder der FFw Gadebusch wahlberechtigt. Von ihnen stimmen an diesem Abend 29 für Tino Kretschmer als stellvertretenden Wehrführer, 19 dagegen. Eine Stimme sei nicht gültig gewesen, erklärt Sebastian Otto.

Neben seiner Wahl zum stellvertretenden Wehrführer wurde Tino Kretschmer außerdem zum Oberlöschmeister befördert und für seine besonderen Leistungen im Dienste der FFw Gadebusch ausgezeichnet.