Gadebusch : Neue Angebote für Plattsnacker, Modefans und Hobby-Fotografen

von svz.de

19. August 2019, 06:56 Uhr

Von digitaler Fotografie bis zur Qualifizierung der Tagespflegepersonen – das neue Programm der Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg (KVHS) bietet erneut vielfältige Kurse für jede Zielgruppe an. So startet am 10. September um 17.30 Uhr in Gadebusch der Kurs „Dit und dat – wi schnacken platt“ unter Leitung von Benjamin Nolze. Hier können sowohl Anfänger sowie Interessierte mit Vorkenntnissen einsteigen.

Einen Tag später beginnt um 18.30 Uhr unter Leitung von Elli Brusch ein Schneiderkurs mit einem Umfang von sieben Veranstaltungen. Auch hier können sowohl Neueinsteiger als auch Näherfahrene an diesem Kurs teilnehmen.

Ein Workshop in der Landschaftsfotografie unter Leitung von Manfred Seibke findet ebenfalls am 11. September statt. An vier Veranstaltungen einschließlich zwei Samstagen werden praktische Kenntnisse im Umgang mit der Kamera sowie in der Landschafts- und Architekturfotografie erworben. Vorkenntnisse in der Kameraeinstellung sollten vorhanden sein.

Ab sofort können Interessierte sich online anmelden. Auskünfte erteilt die Arbeitsstelle der Volkshochschule in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/70240.